Es war eigentlich alles schon vorbereitet für den Neujahrsempfang der Herzogenauracher Grünen. Der Termin am Samstag, 23. Januar, stand fest, wegen Corona wäre man beim Bistro "Kreis'l" ins Freie ausgewichen und hätte weniger Leute eingeladen, mit Alexandra Geese aus dem Europaparlament hatte eine kompetente Referentin zu den Zukunfts- und Gegenwartsthemen "Künstliche Intelligenz" und "Solidarität in Europa" fest zugesagt und auch Musiker für das Rahmenprogramm waren gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbands.

Aber dann kamen der Herbst und mit ihm steigende Fallzahlen und ein Lockdown light, der nicht die erhoffte Wirkung brachte. In der Ortsvorstandssitzung vergangenen Donnerstag war laut Pressemitteilung schnell klar: Auch wenn die aktuell beschlossenen Maßnahmen bis dahin Wirkung zeigen sollten, passt eine solche Veranstaltung nicht in den kommenden Januar.

So wird aus dem Neujahrsempfang ein Frühjahrsempfang, sofern sich die Lage bis dahin positiv stabilisiert hat. Die Themen des Neujahrsempfangs, Kraft und Ideen in Technik, Wirtschaft und Politik so einzusetzen, dass sie den Menschen heute, morgen und übermorgen nützen, würden ja aktueller denn je bleiben, schreiben die Grünen. red