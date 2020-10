Zum Thema "Frankenwald-Klinik in Kronach" erreichte die Redaktion folgende Lesermeinung: Aufgrund der Überweisung eines Facharztes wurde ich als ganz normaler Kassenpatient stationär in der Frankenwald-Klinik Kronach aufgenommen. Mir wurde dort professionell geholfen, und ich habe mich in jeder Hinsicht sehr gut aufgehoben gefühlt.

In einem humorvollen und informativen Vorgespräch mit Dr. Olena Kushch wurde ich auf den Aufenthalt in dem Krankenhaus vorbereitet. Eingebettet - im wahrsten Sinne des Wortes - in die fürsorgliche und liebenswerte Betreuung der Schwestern, Pfleger und des gesamten Personals hat die sehr freundliche, gewissenhafte und äußerst kompetente Behandlung durch Oberarzt Dr. Seipel den gewünschten Erfolg gebracht.

Gerade in dieser Corona-Zeit leisten alle in der Frankenwald-Klinik in Kronach einen großen Dienst und eine Hilfe, die mit Geld nicht zu bezahlen ist.

Vielen herzlichen Dank! Andreas Wolf

Redwitz