Es ist schon fast Tradition geworden, dass die Nachwuchskräfte am Landratsamt Kulmbach ihren Abschluss mit Auszeichnung absolvieren. Auch in diesem Jahr hat mit Katharina Haberstumpf eine Auszubildende des Landkreises die Kaufmännische Berufsschule in Bayreuth in der Ausbildungsrichtung Verwaltungsfachangestellte mit einem Notendurschnitt von 1,30 abgeschlossen.

Dieses sehr gute Ergebnis komplettierte sie mit der Abschlussnote 1,80 an der Bayerischen Verwaltungsschule. Aufgrund ihres hervorragenden Abschlusses erhielt sie eine Auszeichnung der Regierung von Oberfranken.

Landrat Klaus Peter Söllner gratulierte zum Abschluss: "Wir freuen uns über das Ergebnis unserer Auszubildenden und sind sehr stolz auf ihre Leistungen. Solch motivierte und engagierte Auszubildende sind die Basis für eine moderne und leistungsfähige Verwaltung." red