In den Zeiten der Corona-Pandemie gestaltet sich die Parteiarbeit schwierig, weil keine Veranstaltungen stattfinden können. Der CSU-Kreisvorsitzende Steffen Vogel hat deshalb den Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann, zu einem digitalen Austausch unter dem Motto "Jetzt red ich - wie geht's weiter mit Corona?" eingeladen, an dem auch die interessierte Bevölkerung teilnehmen kann. Dieser Austausch findet am heutigen Dienstag um 18 Uhr auf der Plattform "Webex" statt, wie Vogel informiert.

Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich bei Detlef Heim, dem CSU-Bundeswahlkreisgeschäftsführer, per Mail unter bad-kissingen@csu-bayern.de anmelden und erhält dann die Einladung per Mail zur Online-Veranstaltung. Wer Rückfragen zur Technik hat, kann sich direkt an Heim unter Ruf 0971/78570470 wenden.

Steffen Vogel freut sich, dass mit Staatsminister Herrmann einer der führenden Köpfe der Bayerischen Staatsregierung Rede und Antwort stehen wird. Herrmann ist Krisenkoordinator der Staatsregierung in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Steffen Vogel geht davon aus, dass aufgrund der Verschärfung der Maßnahmen wegen der hohen Infektionszahlen großer Diskussions- und Gesprächsbedarf besteht. Er lädt alle Bürger zur Teilnahme ein, um ihnen die Möglichkeit zu geben, aus erster Hand informiert zu werden, sowie selbst Fragen stellen zu können. red