Herpers und Steidl sprechen für die Herzogenauracher Grünen

Nach starkem Wachstum und den aus Sicht der Partei erfolgreich verlaufenen Kommunalwahlen im März hat der Herzogenauracher Ortsverband (OV) von Bündnis 90/Die Grünen zwei neue Sprecher ernannt und die Positionen der Beisitzer neu besetzt, um die politische Arbeit in der Stadt und im Kreis zu stärken. Da die langjährige OV-Sprecherin Uschi Schmidt in den Kreistag und der bisherige OV-Sprecher Mark Deavin in den Stadtrat gewählt wurden, waren die beiden Positionen der Doppelspitze vakant geworden. Sie wurden mit zwei neuen Mitgliedern, Martine Herpers und Siegbert Steidl, neu besetzt, teilt der Ortsverband mit.

Um in Corona-Zeiten eine ordentliche Versammlung mit Wahl abzuhalten, bei der auch die Mindestabstände sicher eingehalten werden, gingen die Grünen ins Grüne. Sie trafen sich laut Pressebericht am Samstagvormittag auf dem Heller-Keller am Weihersbach, um mit amtlich abgesegnetem Hygienekonzept neue Ortssprecher zu wählen.

Martine Herpers nennt als ihre Motivation, sich im Vorstand der Grünen zu engagieren: "Neben der Einführung von innovativen Mobilitätskonzepten für mehr Radverkehr wie Popup-Radwege und Fahrradstraßen wünsche ich mir ein Verkehrsentlastungskonzept für Herzogenaurach, das die Umweltzerstörungen durch die geplante Südumfahrung vermeidet." Als Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft, Verschmutzung durch Plastikprodukte und Umweltgifte in Zigarettenstummeln engagiere sie sich seit vergangenem Jahr für die Reinhaltung der städtischen Straßen und Wege in der Grünen-Aktion #LunchtimeForFuture, dem Vorbild für die städtische Aktion "Sauberes Herzo".

Siegbert Steidl ist aktiv in der evangelischen Kirchengemeinde und spielt Gitarre in der Gemeindeband. Zu den Grünen stieß er nach eigenem Bekunden, weil dort gute Lösungen von und mit allen Beteiligten erarbeitet würden. Ihm sei als Ortsvorstandssprecher vor allem wichtig, dass Entscheidungen transparent auf breiter Basis entstehen und die Stärken der Mitglieder bestmöglich zum Tragen kommen.

Die neuen Ortssprecher stellten ihr Konzept vor, wie aus einem dynamischen Ortsverband heraus der grünen Politik in Herzogenaurach noch mehr Gewicht verschafft werden könne. Dabei sollten für eine breite Beteiligung aller Mitglieder alle Möglichkeiten des Austauschs, auch mit elektronischen Mitteln, genutzt werden.

Stadt- und Kreisrätin Retta Müller-Schimmel stellte ihren Platz als Beisitzerin und Bindeglied zur Fraktion zur Verfügung. Zum Nachfolger wurde Mark Deavin gewählt. red