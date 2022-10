Bevor die Museen Schloss Aschach in die Winterpause gehen, können sich Besucherinnen und Besucher auf ein vielseitiges Programm freuen. Unter dem Motto "Herbstzauber" haben Gäste am letzten Wochenende im Oktober die Möglichkeit, Kerzen herzustellen und an Sonderführungen teilzunehmen.

Sowohl am Samstag, 29. Oktober, als auch am Sonntag, 30. Oktober, können Kinder und Erwachsene von 14 bis 17 Uhr Kerzen gießen. Es entstehen individuelle Kerzen, die zu Hause eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Das Angebot findet in der Schlossmühle an der Saale, unterhalb des Schlosses statt.

Am Samstag, 29. Oktober, können Interessierte zudem um 19 Uhr an einer Taschenlampenführung durch das Volkskundemuseum teilnehmen. Hierbei erscheinen die ausgestellten Objekte in ganz neuem Licht. Eine Taschenlampe sollte jeder selbst mitzubringen.

Am Sonntag, 30. Oktober, erwartet Besucherinnen und Besucher um 15.15 Uhr eine öffentliche Führung durch das Graf-Luxburg-Museum. Unter dem Titel "Licht und Wärme" machen sich Gäste auf die Suche nach den unterschiedlichen Licht- und Wärmequellen im Schloss.

Die Teilnahme an den Führungen ist im Museumseintritt inbegriffen. Anmeldung ist jederzeit unter Tel. 09708/ 70 41 88 20 oder schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de möglich. red