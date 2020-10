Grüngut-Herbstsammlung ist am kommenden Samstag, 17. Oktober. Sammelplätze sind: Albertshausen, Vor der Bildeiche (Holzplatz), Arnshausen, Fuhrmannstraße (Parkplatz); Bad Kissingen, Im Lindes 7 - Wertstoffhof (Freitag, 10 bis 18 Uhr und Samstag, 8 bis 13 Uhr), Kasernenstraße (Festplatz), Parkfriedhof (Grüngutgrube hinter der Leichenhalle), Schützenstraße (Parkplatz), Ysenburgstraße (am Panzerwaschplatz); Garitz, Ahornstraße, Löhlein (Parkplatz in Garitz, Richtung Wittershausen), Hausen, Grüngutgrube am Friedhof, Kleinbrach, Platz am Feuerwehrhaus, Poppenroth, geänderter Sammelplatz in der Ruhstraße gegenüber des Sportheims, Reiterswiesen, Parkplatz am Sportplatz, Winkels, Parkplatz im Holzweg.

Die Anlieferung ist erst ab Freitag, den 16. Oktober und nur an den gekennzeichneten Plätzen zulässig. Große Mengen bitte direkt in Nüdlingen am Häckselplatz abliefern. Die Ablagerung von Wurzelstöcken sowie von Fremdstoffen (Müll, Plastiktüten) ist verboten. red