Die Natur färbt die Wälder gerade in viele Farbfacetten, und auch die Kommunale Jugendarbeit und der Kreisjugendring Kronach machen die Herbstferien in diesem Jahr für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahre mit ihrem Herbstferienprogramm etwas bunter. Die erste Herbstolympiade mit vielen tollen Aktionen, Spielen und kleinen Preisen steht in den Startlöchern. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Programm findet unter Einhaltung der geltenden Regelungen für den Infektionsschutz statt. Daher ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Das Anmeldeformular ist online unter www.kreisjugendring-kronach.de und auf der Homepage des Landkreises Kronach zu finden. Die Anzahl der Teilnahmeplätze ist begrenzt. Die Herbstolympiade findet jeweils von 9 bis 14 Uhr am Montag, 2. November, in Küps, am Dienstag, 3. November, in Nordhalben, am Mittwoch, 4. November, in Wallenfels, am Donnerstag, 5. November, in Steinberg und am Freitag, 6. November, in Pressig statt. Weitere Information gibt es bei der Geschäftsstelle des KJR sowie der Kommunalen Jugendarbeit unter Telefon 09261/678308 oder 09261/678 308. red