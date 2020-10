Aufgrund der Corona-Pandemie mussten sich die jungen Christen der evangelischen Kirchengemeinde Strössendorf-Altenkunstadt in diesem Jahr etwas länger gedulden. Dennoch erwies sich die Konfirmation in der Pfarrkirche St. Katharina als ein Höhepunkt in ihrem Leben. Um den Angehörigen die Teilnahme zu ermöglichen, wurden zwei Konfirmationsgottesdienste abgehalten.

Der Kirchenweg von der ehemaligen Schule in Strössendorf bis zur altehrwürdigen Pfarrkirche war liebevoll mit kleinen Fichtenbäumchen, an deren Zweigen Bänder flatterten, geschmückt, als die Konfirmanden jeweils in einer Gruppe in das Gotteshaus einzogen, wo sie von der Christengemeinde empfangen wurden. Dabei gaben Musikbeiträge dem Geschehen einen festlichen Rahmen.

Pfarrerin Bettina Beck erinnerte rückblickend an das turbulente Jahr. Immerhin hatte die Gemeinde keinen Pfarrer mehr, so dass die Konfirmandentreffen von Pfarrer Heinz Geyer und Vikar Christian Parchent abgehalten werden mussten. Dennoch würden diese später einmal über ihre "Herbst-Konfirmation 2020" viel zu erzählen haben.

Wenn alles wankt, sagte Pfarrerin Beck, dürften alle Gottes Liebe als ein wichtiges Fundament und die Konfirmanden als ihr Zuhause für immer empfinden. "Ja, mit Gottes Hilfe", dieses Bekenntnis bedeute dabei auch, ich will in diesem Glauben bleiben und in ihm wachsen.

Nachdem die Konfirmanden das Glaubensbekenntnis gesprochen und den Konfirmationssegen empfangen hatten, richteten seitens des Kirchenvorstandes Tina Trenkwald und Anna Krausche ermutigende Worte an sie. Sie empfingen anschließend als Höhepunkt des Gottesdienstes das Abendmahl, wobei auch ihre Angehörigen in einem festlichen Rahmen mitwirken durften. Nachdem Dankgebet und Fürbitten gesprochen waren, klangen die feierlichen Gottesdienste aus. dr