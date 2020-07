Herausragende Tüftelei

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) vergibt jedes Jahr im Rahmen der Dr.-Hans-Riegel-Fachpreise Auszeichnungen für besonders herausragende Seminararbeiten. In diesem Jahr belegte die W-Seminararbeit von Matthias Misar im Fach Informatik den 1. Platz und erzielte ein Preisgeld von 600 Euro. Außerdem ging der Schul-Sachpreis Informatik, der mit 250 Euro dotiert ist, an das Gymnasium Ernestinum. Das teilt die Schule mit.

W-Seminare mit technischem Bezug wie das diesjährige "Rapid Prototyping mit Mikrocontrollern und 3D-Drucker" werden regelmäßig in der Qualifikationsphase am Gymnasium Ernestinum angeboten, erklärt der Leiter des W-Seminars, Tillmann Leibing. Ziel der erfolgreichen Seminararbeit war es, ein über das Internet fernsteuerbares Modellauto eigenständig zu bauen und zu programmieren, so dass es beispielsweise von einer Person in Australien über deren Smartphone quer durch das Schulhaus des Ernestinums gefahren werden kann. Misars Lösungsansätze hinsichtlich Elektronik und Programmierung überzeugten die Juroren voll und ganz, so dass sich der Schüler gegenüber den anderen 184 Abiturienten aus der Metropolregion Nürnberg durchsetzte und den 1. Platz im Fach Informatik belegte. Der damit verbundene Schul-Sachpreis Informatik soll laut Mitteilung künftigen W-Seminaren zugute kommen, indem die technische Ausstattung am Gymnasium Ernestinum weiter ausgebaut wird.