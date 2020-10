In einigen Kommunen Deutschlands - darunter auch in Fulda - hängen seit Beginn dieses Jahres merkwürdige sackähnliche Gebilde an Straßenleuchten. Wer genau hinschaut, findet auch zeltartige Konstruktionen auf den Gewässern in der Nähe dieser Straßenleuchten. Es handelt sich hierbei um Insektenfallen, mit denen das Projekt "Artenschutz durch umweltverträgliche Beleuchtung" (AuBe) dem nächtlichen Insektensterben auf der Spur ist. Dafür werden noch Interessierte als freiwillige Helfer gesucht, teilt die Stadt Fulda mit.

Wichtig dabei sind die Datenerhebungen durch Freiwillige, die sich als Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler an dem Projekt beteiligen möchten. Ohne diese Unterstützung kann weder die Masse der Insekten bestimmt, noch die Auswirkung der Beleuchtung auf den Nachthimmel kontinuierlich gemessen werden. Mitmach-Aktionen bietet unter anderem das Umweltzentrum Fulda an. Alle Termine werden auf der Website des AuBe-Projektes (www.tatort-strassenbeleuchtung.de) bekannt gegeben.

Mit-Mach-Aktionen:

• Mithilfe während des monatlichen Insekten-Monitorings beim Aufstellen und Entleeren der Fallen.

• Workshops für die Bestimmung der gefangenen Insekten, in welchen erlernt werden kann, wie die Insekten in Ordnungen gruppiert werden und welche ökologischen Funktionen sie erfüllen.

• Messungen der Nachthimmelhelligkeit. Interessierte aus ganz Deutschland können Beobachtungen über die Sichtbarkeit der Sterne anhand der App "Verlust der Nacht" messen. Im Rahmen des Projektes werden gezielt Messveranstaltungen durchgeführt werden, um die Auswirkungen des neuen Straßenbeleuchtungsdesigns lokal zu untersuchen.

Außerdem sucht das AuBe-Projekt Expertinnen und Experten, die einzelne Insektenordnungen bis auf Artniveau bestimmen können.

Aufgrund der Corona-Präventionsmaßnahmen ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt. Eine Anmeldung ist bis zum 25. Oktober möglich. Die Plätze werden nach dem Datum der Anmeldung vergeben. Bei Interesse E-Mail mit Namen und Wohnort an: aube@igb-berlin.de oder kontakt@umweltzentrum-fulda.de. red