In etwas anderer Form war in diesem Jahr der Schulbeginn der Weismainer ABC- Schützen der Abt-Knauer-Grundschule. So wurde der Tag mit einem kindgerechten ökumenischen Gottesdienst mit dem evangelischen Pfarrer Ulrich Jobst, dem katholischen Pfarrer Gerhard Möckel, Diakon Konrad Funk und Religionslehrerin Susanne Witzgall begonnen.

So hatten die Kinder mit ihren Eltern weitflächig in der St.-Martins-Kirche Platz genommen. "Viele sind von euch ob des ersten Schultages sehr aufgeregt. Habt ihr doch nach eurer Geburt und dem Kindergartenbeginn heute euren dritten großen Tag", erklärte die Religionslehrerin. "Mit der Schule beginnt der Ernst des Lebens. Diese Aussage ist nicht gerade schön. Aber das Lernen mit Lesen, Rechnen, Schreiben und Malen ist eben dieser Ernst des Lebens, der aber auch viel Spaß mit sich bringt." Die allgemeine Anspannung löste sich, sobald in der Kirche gesungen wurde. Die Kinder fanden es nämlich sehr lustig mit einer Gesichtsmaske zu singen. Danach ging es endlich zur Schule.