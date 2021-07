The Blind Ocean heißt die Band, die an den Freitagen, 23., und 30. Juli, im Tagungs-, Event- und Retreat-Zentrum Sinneszeit Stimmung machen wird. Ab 18 Uhr können alle Fans rockiger Klänge dann am früheren Salinenblick in der Au Songs hören, "die schon immer Songs gewesen sind", heißt es in der Ankündigung. Gespielt wird bis 22 Uhr. Foto: Tobias Engel