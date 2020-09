"Was wird denn das?", fragte eine Passantin, als in aller Frühe eine Bühne mit Scheinwerfern aufgebaut wurde. Die Antwort lautete: "Heute ist ein ganz besonderer Zirkus da. Und zwar der Kinder-Zirkus Fun-tasia on Tour." Normalerweise würde derzeit ein großes mehrtägiges Zirkuscamp mit vielen Kindern und einem großen Zirkuszelt in Mitwitz stattfinden. Da dies coronabedingt nicht möglich war, gab es den Kinder-Mitmach-Zirkus on Tour an drei verschiedenen Orten in den beiden Dekanaten Michelau und Kronach-Ludwigstadt. Jeweils für einen Tag gastierten in der letzten Ferienwoche die Mitarbeiter der Evangelischen Jugend in Altenkunstadt, in Michelau und in Mitwitz.

Zur Tagesveranstaltung in Mitwitz hatten sich 22 hoch motivierte Kinder eingefunden, um die Faszination von Zirkus zu erleben. Anfangs gingen noch besorgte Blicke nach oben, wo sich dicke Wolken zusammenzogen. Wenn das Wetter nicht gehalten hätte, hätte alles abgesagt werden müssen. Nach ein paar Regentropfen trafen sich alle vor der Bühne und es wurde ein schöner Tag.

Workshops zum Ausprobieren

Nach dem gemeinsamen Beginn mit Spielen und Tanzen im Kreis wurden die verschiedenen Workshops vorgestellt: Zur Auswahl standen vier unterschiedliche Zirkusnummern. Bei Stomp ging es um Rhythmus und außergewöhnliche Materialien zur Musikerzeugung. Im Workshop "Alles, was fliegt" waren Koordination und Feingefühl gefragt. Hier wurde zum Beispiel mit Tüchern oder Diabolos jongliert. In einer anderen Gruppe konnten Kinder die Kunst des Feuerspuckens erlernen. Und im vierten Angebot hatten sich die Clowns eingefunden, um mitreißende Nummern einzuüben.

Der KiMiZi, wie er von den Mitarbeitern genannt wird, ist eine Institution der Evangelischen Jugend in den beiden Dekanaten Kronach-Ludwigsstadt und Michelau. An dieser Tagesveranstaltung in Mitwitz wirkten 18 Mitarbeiter beim Auf- und Abbau, bei der Technik, der Moderation und vor allem als Gruppenleiter und Zirkuslehrer mit.

Nachdem in den Workshops vor und nach dem Mittagessen Techniken ausprobiert und Zir-kusnummern eingeübt wurden, stand am späten Nachmittag mit der Zirkusaufführung vor den Eltern der Höhepunkt des Tages an. Die Zuschauer staunten um die Wette, was ihre Kinder in so kurzer Zeit auf die Bühne gebracht hatten, und die Kinder waren begeistert vom Applaus der Eltern. Stolz und glücklich waren auch die Mitarbeiter an diesem Zirkustag. "Der Zirkus ist für mich viel Spaß, einen Haufen nette Menschen treffen, dass man mehr auf die Beine stellen kann als gedacht und wie eine zweite Familie", sagte Franzi, eine langjährige Mitarbeiterin.

Jubiläum im nächsten Jahr

Insgesamt wurden mit 22 ehrenamtlichen Mitarbeitern an den drei Tagen 53 Kinder erreicht und drei unterschiedliche Zirkusvorstellungen vor den Eltern erarbeitet.

Und schon jetzt freuen sich alle auf den nächsten KiMiZi im Jahr 2021, der dann hoffentlich wieder mit großem Zirkuszelt, Übernachtungen im Camp und ohne Corona-Regeln stattfin-den kann. Zu wünschen wäre es den engagieren Mitarbeiter unter der Betreuung der Dekanatsjugendreferenten Reiner Babucke und Erich Gahnz. Schließlich würde mit dem 10. Zirkus auch ein großes Jubiläum anstehen. red