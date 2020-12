Morgens keinen Kaffee machen können - geht gar nicht! Aber was tun, wenn mitten im Lockdown der Wasserkocher abraucht? Und man nicht weit autofahren oder im Internet bestellen will? Man hofft auf eine der Drogerie-Ketten im Stadtgebiet. Kurz online schauen - ja, haben so etwas im Sortiment. Also schnell einen neuen Wasserkocher gekauft. Und dann, wie es heute so ist, bekommt man anschließend automatisch Werbung für die Drogerie auf Facebook angezeigt. In dem Fall tolle DVD's, die die auch verkaufen. Genauer gesagt den Film: "Heiße Nächte im Gefängnis". Auf der DVD-Hülle sieht man als Erstes ein nacktes, weibliches Hinterteil. Altersfreigabe 18 Jahre - hat ja alles seine Ordnung! Liebe Drogeriemarkt-Kette: Das mit dem "heiß machen" habt ihr irgendwie nicht ganz richtig verstanden. Aber danke für den Kaffee. dy