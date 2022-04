Der Schüler ist mit seinen Eltern vor einigen Jahren aus Nordmazedonien nach Deutschland geflohen. An seine frühe Kindheit in Südeuropa hat er aber gute Erinnerungen. "Es war wirklich sehr schön in meiner Heimat", sagt der Junge. Als er von zu Hause weg musste, war das sehr schlimm für den Zehnjährigen. Daher kann er sich vorstellen, wie die Kinder aus der Ukraine sich hier fühlen müssen.