Heimatverein wählt neuen Vorstand

Nachdem der Heimat- und Verschönerungsverein Höchstadt an der Aisch und Umgebung seine Hauptversammlung schon mehrmals verschoben hat, findet diese nun am Mittwoch, 29. Juli, um 19.30 Uhr in der Scheune vom Gasthaus Popp in Fetzelhofen statt. Das Vereinsmitglied Herrmann Popp richtet seine Scheune mit dem entsprechenden Platz für die Versammlung mit Neuwahlen her.

Neben Beiträgen über Archäologie von Charly Feuerlein und Erkenntnisse über historische Häuser in Höchstadt von Georg Leyh gibt es auch Filmbeiträge von Andreas von Richthofen von ERH-TV. Auch wird eine "Höchstadter Ziegel" für die gelungene Restaurierung eines historischen Hauses in der Höchstadter Altstadt verliehen. Für musikalische Umrahmung und Verpflegung ist gesorgt. Es sind auch interessierte Nichtmitglieder eingeladen.

Für nicht motorisierte Mitglieder fährt um 18.45 Uhr ein Fahrdienst vom Wirtshaus "Töpfla" in der Höchstadter Hauptstraße ab. red