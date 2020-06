Heimatverein lädt zu weiterer Führung

Seit zwei Wochen bietet der Heimatverein wieder Stadtführungen an.

Die Resonanz bei der Bevölkerung war bisher überwältigend und hat bewiesen, wie sehr man sich nach den Einschränkungen der letzten Wochen nach Normalisierung des Alltagslebens sehnt. Der Verein nimmt dies zum Anlass, am Mittwoch, 24. Juni, eine weitere Führung anzubieten. Das Thema lautet diesmal: Herzogenaurachs mittelalterliche Verteidigungsanlagen. Bei einem 90 Minuten langen Rundgang um den mittelalterlichen Stadtkern lernen die Besucher die einst mächtige Stadtmauer und die Ausdehnung der Stadt einschließlich der früheren Stadttore kennen. Sie erfahren, warum es notwendig war, das Städtchen so stark zu befestigen. Zu sehen sind der innere Stadtkern einschließlich der Mauerreste sowie die Reste der Befestigungsanlagen am Hirtengraben entlang der äußeren Stadtmauer sowie im Bereich des Rahnbergs bis hin zum Wiwa-Weiher. Zum Abschluss der Führung besteht die Möglichkeit, das älteste Bürgerhaus der Stadt im Steinweg 5 zu besichtigen. Die Führung ist kostenlos und beginnt um 19 Uhr am Georgsbrunnen am Marktplatz. gä