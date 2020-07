Höchstadt a. d. Aisch vor 14 Stunden

Bilanz

Heimatverein blickt positiv auf das vergangene Jahr zurück

Die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Höchstadt an der Aisch mit Neuwahlen und einer Ziegelverleihung fand in diesem Jahr in Fetzelhofen statt. Die dortige Scheune von Herrmann Popp war aufgrun...