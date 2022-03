Der erste Fränkische Heimatabend in diesem Jahr findet am Montag, 4. April, statt. Vier regionale Ensembles geben den Zuschauerinnen und Zuschauern unter der Moderation von Gabriele Kanz Einblicke in die fränkische Kultur: Die Hoibüche Muisig, die Schrolla Musikanten, die Vasbühler Sängerinnen und Saitenmusik Rhau. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr im Rossini-Saal. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/8048-444, und online unter www.badkissingen.de/events . Archivfoto: Peter Klopf