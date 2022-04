Eine Kräuterführung der ökumenischen Kurseelsorge findet am Montag, 4. April, im Staatsbad Bad Brückenau statt. Treffpunkt für Interessierte ist um 16 Uhr an der Villa Schwan. Zum Thema "Heilkräuter im Frühling" führt Kräuterpädagogin und Kurseelsorgerin Christiane Jakob-Seufert etwa eine Stunde zu den "Big Five" der Frühjahrskräuter. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet bei jedem Wetter statt. Spenden sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Spaziergang findet gemäß der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln statt (FFP2-Maske). sek