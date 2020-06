Heilige Messe

Die Feier des Fronleichnamsfestes findet in der Stadtpfarrkirche Herz Jesu in Bad Kissingen am Donnerstag, 11. Juni, statt. Um 10 Uhr beginnt die Feier der Heiligen Messe mit anschließendem sakramentalen Segen (Eingang durch die Seitenportale; es sind begrenzte Sitzplätze; mit Schutzmaske; bitte eigenes Gotteslob mitbringen, wenn möglich). Um 11 Uhr folgt das 11 Gebetsnetzläuten der Glocken zum "Te deum" - "Großer Gott, wir loben dich" und Segen am Hauptportal in alle vier Himmelsrichtungen - für alle Herzen und Häuser. Zudem ist von 11 bis 17 Uhr die Anbetung (in Stille) möglich, die Kirche ist offen (Gebetsanregungen liegen aus). Ab 17 Uhr folgt die Feier eines Abendlobes mit sakramentalem Segen (Schutzmaske; eigenes Gotteslob). Am Sonntag, 14. Juni, findet ab 10 Feier der Heiligen Messe statt. red