Der ASV Triathlon Kulmbach verfügt über kein eigenes Vereinsheim. So war man froh, dass die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der Vorstandschaft im Sportheim des TSV Trebgast abgehalten werden konnte. Dabei legte der langjährige Erste Vorsitzende Klaus Eber sein Amt nach 15 Jahren nieder und stand nicht wieder zur Wahl.

Alle Anwesenden bedankten sich ganz herzlich für das ehrenamtliche Engagement und die geleistete Arbeit in der Vergangenheit. In den Jahren bis 2020 konnte der ASV zahlreiche Veranstaltungen organisieren, so einen jährlich stattfindenden Volkstriathlon und den bekannten Kessellauf. Auch ein Crosstriathlon und ein Triathlonprojekt für Einsteiger konnte einige Jahre durchgeführt werden.

Die neue Vorstandschaft wird sich in der Zukunft auch wieder um ein Vereinsleben und gut organisierte Veranstaltungen sowie Trainingsangebote kümmern. Als neue Vorsitzende wurde Heike Schweens gewählt. Den Posten des Zweiten Vorsitzenden besetzt mit Joachim Weinmann ein Gründungsmitglied des Vereins.

Auf ihren Posten bestätigt wurden Heike Hain als Kassierin und Patrick Pirhala als Sportwart. Udo Herrmannsdörfer steht dem Verein als Schriftführer zur Verfügung. Als Beiräte konnten Cornelia Meile, Pauline Schweens, Jörn Rohrbeck und Klaus Eber gewählt werden. Im Anschluss feierten die Mitglieder ein Sommerfest im Vereinsheim. red