Sachbeschädigungen mussten Coburger in den vergangenen Tagen auf ihren Anwesen feststellen. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, bemerkte ein Anwohner im Karl-Fischer-Weg in Bertelsdorf, dass seine Hauseingangstüre einen Sprung hat. Dieser muss von jemanden in der Zeit zwischen 16.30 und 20 Uhr verursacht worden sein. 300 Euro ungefähr beträgt der Schaden am in der Tür eingelassenen Milchglas. Schaden in Höhe von gut 100 Euro hinterließ ein Unbekannter zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen an einem Gartenzaun. Morgens um 9 Uhr entdeckte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Kalenderweg die verbogene Stelle am Gartenzaun. Der unbekannte Vandale muss einen schweren Gegenstand gegen das Zaunelement geworfen haben. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Coburger Polizei, Telefon 09561/6450. pol