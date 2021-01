Kupferberg vor 17 Stunden

umweltfrevel

Hausmüll illegal am Waldrand entsorgt

Ein aufmerksamer Mitbürger hat am Samstag am Waldrand an der Ortsverbindungsstraße zwischen Alte Schmölz und Dörnhof eine unerlaubte Müllablagerung entdeckt und die Stadtsteinacher Polizei informiert....