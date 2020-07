Haushalt zu Corona-Zeiten: Stadt muss Kredit aufnehmen

Ohne Finanzspritze geht es nicht. Trotz von Bund und Ländern angekündigten Ausgleichszahlungen muss die Stadt Kronach einen Kredit in Höhe von fünf Millionen Euro aufnehmen, um unterm Strich auf ein ausgeglichenes Ergebnis zu kommen.

Hauptgrund ist der corona-bedingte Einbruch der Gewerbesteuer um vermutlich zwei Drittel. Hat die Stadt 2019 noch 8,5 Millionen Euro an Gewerbesteuern eingenommen, beinhaltet der aktuelle Haushaltsplanentwurf, den der Stadtrat am Montag mit großer Mehrheit beschlossen hat, lediglich Einnahmen in Höhe von 2,5 Millionen Euro. "Der Haushaltsplan lebt einzig von der Hoffnung, dass eine Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land erfolgen wird", fasst Kämmerer Wolfgang Günther ernüchtert zusammen. Auch die Prognosen für die kommenden Jahre seien alles andere als rosig.

Ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 2,2 Millionen Euro wird über den Kassenbestand ausgeglichen, der zum Jahresende voraussichtlich noch 2,1 Millionen Euro beträgt. Kronachs Bürgermeisterin spricht von einem Kompromiss, der die Haushaltslosigkeit beendet und Handlungsfähigkeit gibt. "Wir werden dieses Jahr trotzdem noch einige Investitionen durchführen, aber vor allem viele Planungen für das kommende Jahr vorantreiben." Wo möglich, wurden Investitionen abgespeckt oder in das kommende Jahr verschoben, wie neue Fahrzeuge für die Feuerwehren, die Sanierung des Realschul-Nebengebäudes in der Kulmbacher Straße und Arbeiten am LGS-Gelände, saha