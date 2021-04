Nach 14 Dienstjahren verlässt die langjährige Hausdame Hedwig Fronius-Englert die "Familie Deegenbergklinik" und geht damit in einen neuen Lebensabschnitt. Aktuell sind große Abschiedsfeiern nicht möglich; im kleinen Rahmen gab es daher Abschiedsworte von Familie Deeg und ein paar Erinnerungen an vergangene Zeiten. Mit einem Spruch von Akshay Kumar (indisch-kanadischer Schauspieler): "Arbeit ist Arbeit, aber Familie ist fürs Leben. Das ist es, was mir wirklich wichtig ist", wünschte ihr die Klinikleitung alles Gute für die Zukunft. red