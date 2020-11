Die Hutschdorfer Fachklinik "Haus Immanuel" beschreitet neue Wege, und das in zweierlei Hinsicht. Wohl bundesweit einzigartig ist ein Projekt, das ein neues Mutter-Kind-Zentrum mit angeschlossener Kita vorsieht.

"Die neue Einrichtung soll Platz für zwölf Mütter, die eine Entwöhnungsbehandlung in einer Suchtrehabilitationseinrichtung abgeschlossen haben, mit bis zu 16 Kindern bieten", erklärte Klinikleiter Gotthard Lehner in einem Webinar am Dienstagabend. Mütter und Kinder sollen dort Krisen- und Notfallsituationen im Schutze einer stationären Unterbringung überwinden.

"Etwa 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche leben bundesweit in einem Haushalt, in dem ein oder beide Elternteile abhängig sind", erklärte Gotthard Lehner. Hier bestehe ein extrem hohes Risiko für die Kinder, später selbst eine Abhängigkeits- oder psychische Erkrankung zu entwickeln. "Ich will, dass diese Kinder eine Chance haben", sagte der Klinikleiter.

Man wolle im neuen Zentrum Kinder und Mütter fördern und Anleitung für eine positive Lebensplanung geben. Kindeswohl, Prävention, Aufbau von sozialen Kompetenzen und Netzwerken, "das ist für die Kinder ebenso wichtig wie eine Stärkung der Mütter, damit sie unter anderem eine Abstinenzfähigkeit entwickeln". Die oftmals gestörte Mutter-Kind-Beziehung soll verbessert werden.

Schwierige Ausgangssituation

Ausgeglichenheit und Harmonie, ein Ausblick in die Natur, eine dreigruppige Kindertagesstätte - all das soll die Arbeit der Therapeuten unterstützen. "Die Mütter sind oft überlastet, haben eine mangelnde Erziehungskompetenz, erlebten traumatische Ereignisse, haben ein geringes Selbstwertgefühl", beschrieb Gotthard Lehner Beispiele für die übliche Ausgangssituation von suchtkranken Müttern. Etwa 50 Kinder befänden sich jährlich in der Hutschdorfer Klinik; bei der Hälfte sei schon das Jugendamt wegen einer Vernachlässigung involviert. "Wir stellten uns daher die Frage: Was können wir tun, damit diese Kinder nicht unsere nächsten Kunden werden?" Das nun geplante Mutter-Kind-Zentrum soll bis Mitte 2022 fertiggestellt werden, Projektstart ist im Februar 2021. Die Baukosten werden sich auf insgesamt 6,5 Millionen Euro belaufen, ein großer Teil wird über Spenden und Stiftungsgelder finanziert. So sind etwa auch Hilfsorganisationen wie "Ein Herz für Kinder" oder "Sternstunden" mit an Bord.

Für die Finanzierung von 1,5 Millionen Euro jedoch hat sich die Fachklinik "Haus Immanuel" für eine moderne Form der Darlehensgebung entschieden, das sogenannte Crowdinvesting. Professionell erhält die Fachklinik dabei Unterstützung durch die Xavin GmbH, die gemeinnützigen Organisationen eine Plattform bietet, um deren Projekte regionalen Unterstützern vorzustellen.

"Schon ab einem Anlagebetrag von 100 Euro kann man dieses Projekt finanziell unterstützen", erklärte Tobias Ungerer, Gründer und Geschäftsführer von Xavin, am Dienstagabend. Nach oben seien keine Grenzen gesetzt.

Zwar sei ein solches Darlehen nicht so abgesichert wie ein klassisches Bankdarlehen, aber insbesondere im Fall der Fachklinik Hutschdorf fördere der Anleger eine wirtschaftlich solide und gemeinnützige Organisation. "Eine solche Anlage ist sinnvoll und sozial nachhaltig, weil sie direkt und regional wirkt", erklärte Tobias Ungerer. 21 Investoren konnten bereits für das Hutschdorfer Projekt gewonnen werden, Darlehen in einer Gesamthöhe von 48 000 Euro wurden bereits zugesagt. "Weitere Vorteile für Anleger sind eine, wenn auch moderate, finanzielle Rendite, ein transparent geplantes Projekt und tolle Prämien, etwa in Form von Massagegutscheinen oder Aktion-Mensch-Losgutscheinen." Das "Haus Immanuel" wiederum profitiere unter anderem von einer unkomplizierten Finanzierung.

Älteste Suchtrehaklinik in Bayern

Die Fachklinik "Haus Immanuel" wurde 1907 vom Hutschdorfer Dorfpfarrer gegründet "und ist somit die älteste Suchtrehaklinik in Bayern", erklärte Klinikleiter Lehner. Seit etlichen Jahren habe man sich auf die Rehabilitation suchtkranker Frauen spezialisiert.

Wer das neue Projekt der Fachklinik durch ein Darlehen unterstützen will, findet ausführliche Informationen auf der Homepage www.haus-immanuel.de; dort findet sich auch ein Link zur Projektseite www.xavin.eu/projects/haus-immanuel, auf der die Darlehenskonditionen erläutert sind. Ein Vertragsabschluss ist unkompliziert online möglich.