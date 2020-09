Die Volkshochschule (VHS) Haßberge bietet ab Montag, 21. September, von 18 bis 19.30 Uhr einen Hatha-Yoga-Anfängerkurs in Gleisenau an. Ziel des Kurses ist das Erlernen einfacher und komplexerer Körperhaltungen (Grundlagen des Yoga, Bauchmuskel-, Rücken und Beindehnübungen), Atemübungen und Meditation. Die Teilnehmer lernen und erfahren, was die Verbindung Körper-Geist-Seele bedeutet. Jede Kurseinheit endet mit einer längeren Tiefenentspannung. Mitzubringen sind Yoga-/Gymnastikmatte, bequeme Kleidung, Socken und Decke. Der Kurs findet im Kindergarten im evangelischen Gemeindehaus statt (Anmeldungen sind unter www.vhs-hassberge.de nötig). red