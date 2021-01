Die Sportlerehrung der Stadt Haßfurt findet nicht statt. Die Veranstaltung entfällt wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, teilte die Stadt am gestrigen Montag mit.

Im feierlichen Rahmen der Stadthalle in Haßfurt werden jährlich die Sportler für ihre großartigen Leistungen geehrt. Diese Traditionsveranstaltung war in diesem Jahr für den 22. Februar geplant.

Aufgrund der bestehenden Hygiene- und Abstandsregelungen, die in der derzeitigen Corona-Pandemie das Gebot der Stunde sind und gerade bei hohen Inzidenzzahlen oberste Priorität haben, ließe sich, wenn überhaupt, eine Feier nur im kleinen Rahmen veranstalten. Dadurch kann die Wertschätzung für die zu ehrenden Sportler, die diese Ehrung aufgrund ihrer Leistungen unbedingt verdienen, jedoch nicht geboten werden.

Zudem mussten im Sportjahr 2020 viele Wettkampfveranstaltungen abgesagt oder der Spielbetrieb in Meisterschaftswettbewerben abgebrochen werden. Dadurch konnten die Sportler und Mannschaften die Anforderungen für eine Ehrung nicht erfüllen.

Neuer Termin im Jahr 2022

Aus diesen Gründen hat sich die Stadt dazu entschlossen, auf die Sportlerehrung im Februar 2021 zu verzichten. Stattdessen soll für den Februar 2022 eine Sportlerehrung geplant werden, in der die Sportler für ihre Leistungen 2020 und 2021 geehrt werden können.

Der Bürgermeister Günther Werner kommentiert die Absage mit den Worten: "Es fällt nicht leicht, dass alle Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Damit wird uns aber auch aufgezeigt, dass wirklich alle Bereiche unseres täglichen Lebens, Arbeit und Freizeit, von den Auswirkungen der Pandemie betroffen sind. Wenn wir uns alle an die Regeln halten und wir auch von den angebotenen Impfungen Gebrauch machen, schaffen wir es als Gemeinschaft durch diese schwierige Zeit. Je konsequenter, desto schneller können wir in unser altes Leben zurückkehren", so der Bürgermeister. red