Haßfurt hat die meisten Infektionen

Die Infektionszahlen im Landkreis Haßberge bleiben stabil: Im Landkreis gibt es nach wie vor 165 bestätigte Coronavirus-Fälle. Davon sind 156 Bürger mittlerweile wieder gesund (Stand: 30. Juni, 10 Uhr), wie das Landratsamt Haßberge gestern informierte. Demnach sind aktuell drei Personen an dem neuartigen Virus erkrankt. Sechs Menschen sind an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben. In häuslicher Isolation befinden sich derzeit neun Bürger.

In den Städten und Gemeinden

Das Landratsamt hat gestern außerdem bekanntgegeben, in welchen Gemeinden es bisher Infektionen gegeben hat. Die Situation im Landkreis Haßberge sieht wie folgt aus: Aidhausen: 6 Burgpreppach: 1 Ebelsbach: 2 Ebern: 16 Eltmann: 10 Ermershausen: 1 Gädheim: 2 Haßfurt: 30 Hofheim: 6 Kirchlauter: 1 Knetzgau: 16 Königsberg: 2 Maroldsweisach: 24 Oberaurach: 5 Pfarrweisach: 4 Rauhenebrach: 7 Rentweinsdorf: 4 Riedbach: 4 Sand: 7 Theres: 3 Untermerzbach: 1 Zeil: 13 In den übrigen vier Gemeinden Breitbrunn, Bundorf, Stettfeld und Wonfurt sind laut dem Landratsamt keine Infektionen registriert worden. red