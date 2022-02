Am Mittwoch, 16. Februar, findet ab 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus wieder das Angebot „Kommt zusammen – kocht zusammen – weil niemand gern alleine is(s)t“ statt.

Unter der Anleitung der Hauswirtschafterin Bernadette Schega-Schmitt wird gemeinsam mit freiwillig Engagierten ein leckeres und gesundes Mittagsmenü zum Thema „Bunter Faschingsmittagstisch“ zubereitet. Der gemeinsame Mittagstisch wird mit einem Begleitprogramm abgerundet.

Die Teilnehmer können sich auf eine kulinarische Reise mit einem auf ihr Wohlbefinden abgestimmten Programm freuen. Die nächsten Termine für den gemeinsamen Mittagstisch im Mehrgenerationenhaus sind am Mittwoch, 23. März, und am Mittwoch, 27. April.

Wer Lust hat, mitzumachen, meldet sich im Mehrgenerationenhaus . Das Team des Mehrgenerationenhauses freut sich immer über Unterstützung aus der Bevölkerung.

Die Plätze am gemeinsamen Mittagstisch sind jedoch begrenzt. Eine Anmeldung im Mehrgenerationenhaus ist daher dringend erforderlich. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Mehrgenerationenhaus unter der Telefonnummer 09521/9528250 oder per E-Mail an mghhassfurt@kvhassberge.brk.de. red