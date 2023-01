Um zwei verschiedene Tatkomplexe ging es bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht der Kreisstadt. Zudem saßen gleich zwei junge Männer auf der Anklagebank. Ein 26-jähriger ehemaliger Zeitsoldat der Bundeswehr war sozusagen der Haupttäter: Die Staatsanwältin warf ihm uneidliche Falschaussage, Strafvereitelung und Körperverletzung vor, der zweite Beschuldigte (23) war „nur“ wegen der Körperverletzung angeklagt.

Von daher war es nicht verwunderlich, dass die Urteile sehr unterschiedlich ausfielen: Der Soldat wurde zu einer elfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt, der andere „nur“ zu einer Geldstrafe von 4950 Euro.

Als Angeklagter darf man nach deutschem Recht ungestraft lügen – als Zeuge aber gehört das zum Schlimmsten, was man vor Gericht machen kann. Wer sich zu einer Falschaussage trotz Belehrung durch den Richter hinreißen lässt, riskiert seine Freiheit – denn für diese Straftat hat der Gesetzgeber einen Strafrahmen von drei Monaten bis zu fünf Jahren vorgesehen.

Was genau war geschehen? Am 5. Mai letzten Jahres fand eine Verhandlung gegen einen Freund des Bundeswehrsoldaten wegen einer Straßenverkehrsgefährdung statt. Gemeinsam waren die beiden im Frühjahr 2021 mit dem Auto unterwegs gewesen. Bei dem Prozess ging es vor allem darum, wer mit einem Handy im Innenraum des Wagens telefoniert hatte. Um seinen Gefährten zu entlasten, log der Soldat. So konnten die beiden damals das Gericht täuschen und der Freund wurde freigesprochen. Ein Fehlurteil, wie sich etwas später herausstellte.

Denn: Der Staatsanwalt ging in Berufung und am Landgericht in Bamberg fand eine neue Verhandlung statt. Bei diesem Gerichtsverfahren legte der in Haßfurt freigesprochene Freund ein Geständnis ab. Damit war klar, dass sein Entlastungszeuge – also der Soldat – im Zeugenstand gelogen hatte. Damit, erklärte der Vorsitzende, habe er „ein extrem geschütztes Rechtsgut“ verletzt.

Prügelei in Hofheim

Weil der Lügner nur zwei Tage später bei einem Marktplatzfest in Hofheim gemeinsam mit dem zweiten Angeklagten einen 25-Jährigen verprügelt hatte, wurde auch diese Körperverletzung gleich mitverhandelt. Bei der tätlichen Auseinandersetzung in Hofheim hielt einer das Opfer im Schwitzkasten fest, während der andere ihn mit Kniestößen in den Bauch traktierte. Für das Gericht und die Öffentlichkeit war es – vor allem aufgrund der Erinnerungslücken infolge erheblicher Alkoholisierungen – schwer nachzuvollziehen, was damals bei der Feier wirklich geschehen war. Anlass für die Übergriffe in Hofheim war seinerzeit das Gerücht, wonach eben dieser 25-Jährige ein Mädchen vergewaltigt habe. Der Vorsitzende führte dazu aus, dass niemand das Recht habe, „Dorfpolizist“ zu spielen und Selbstjustiz zu verüben. Vielmehr müsse man, wenn man von einer Straftat erfahre, sofort die Polizei alarmieren.

Belastend werteten die Juristen die Vorstrafen der beiden Angeschuldigten. Beide hatten sich bereits zweimal wegen Körperverletzung schuldig gemacht. Nach einem fünfstündigen Verhandlungsmarathon verkündete das Gericht die Urteile. Der Kumpel des „Haupt-Angeklagten“ muss für die Kniestöße eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 55 Euro, also insgesamt 4950 Euro bezahlen. Der 26-Jährige aber erhielt die schon erwähnte Bewährungsstrafe, zusätzlich muss er sich bei einem Bewährungshelfer melden, zur Suchtberatung gehen und 2500 Euro bezahlen. Der Richterspruch wurde gleich nach der Verkündigung rechtskräftig.