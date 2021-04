Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge auf dem Parkplatz des MVZ in der Hofheimer Straße einen Verkehrsunfall . Ein Fahrzeugführer fuhr mit seinem blauen Renault rückwärts aus einer Parklücke und blieb dabei an einem gegenüber geparkten VW Passat hängen. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte er sich in Richtung Sylbacher Kreisel vom Unfallort . Dem Zeugen ist es zu verdanken, dass der 18-jährige Verursacher durch die Polizeiinspektion Ebern ermittelt werden konnte. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro.