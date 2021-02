Die Aktion Kinderwunschbaum des Landkreises Haßberge läuft seit mehr als einem Jahr und wird gerne von den Eltern angenommen. Sie geht in die nächste Runde, wie das Landratsamt jetzt mitteilte.

Allen Kindern, die ab dem 1. Januar 2020 in den Haßberg-Kliniken im Haus Haßfurt zur Welt gekommen sind, schenkt der Landkreis einen Obstbaum. Bereits auf der Geburtsstation erhalten die Eltern mit einem Glückwunschschreiben des Landrats einen Gutschein über einen Obstbaum. Dabei stehen drei Obstsorten zur Auswahl. Die Baumgutscheine sind beim Landratsamt einzureichen und werden zweimal im Jahr zu einer Sammelbestellung zusammengefasst.

Der Einsendeschluss für die Gutscheine für Kinder, die in der Zeit vom 15. August 2020 bis 14. Februar 2021 geboren sind, ist der 28. Februar 2021. Das Sachgebiet für Gartenbau und Landespflege bittet, die Gutscheine rechtzeitig einzureichen, damit die Obstbäume beim Ausgabetermin vorgehalten werden können.

Die Abholung der Kinderwunschbäume erfolgt am Donnerstag, 25. März, von 8 bis 17 Uhr und am Freitag, 26. März, von 8 bis 12 Uhr am Kreisbauhof in Haßfurt , Uchenhofer Straße 17. Als besonderen Service will die Kreisfachberatung auf Wunsch einen fachgerechten Pflanzschnitt an den Obstbäumen anbieten. red