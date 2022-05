Im Distelfeld in Haßfurt wurde am Donnerstag oder Freitag durch gewaltsames Ziehen am Türgriff der Beifahrertüre der Schließzylinder eines BMW X5 beschädigt (Schaden: 1000 Euro). In Knetzgau beschädigten am Donnerstag oder Freitag Unbekannte zwei Eingänge an der Franz-Hofmann-Halle (Schaden circa 500 Euro). Hinweise bitte an die Polizei in Haßfurt unter Telefon 09521/9270. pol