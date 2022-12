Die aktuelle Liste mit den Schnelltestangeboten im Landkreis Haßberge weist über die anstehenden Feiertage einige Änderungen auf, informiert das Landratsamt Haßberge. Testungen bei den Schnelltestzentren des BRK-Kreisverbandes Haßberge sind nur mit einer Online-Registrierung unter meintest.brk.de möglich. Das Rotkreuzhaus in der Industriestraße 16 ist geöffnet am Samstag, 24. Dezember, von 8 bis 11.45 Uhr, am Sonntag, 25. Dezember, von 8 bis 11.45 Uhr, am Montag, 26. Dezember, von 8 bis 11.45 Uhr, am Samstag, 31. Dezember, von 10 bis 13.45 Uhr und am Sonntag, 1. Januar 2023, von 12 bis 15.45 Uhr. Der Mehrzweckraum im Rathaus Maroldsweisach (Hauptstraße 24) ist nur am 25. Dezember von 9 bis 11.45 Uhr für Schnelltests geöffnet.

Das Testzentrum der Gemeinde Knetzgau am Rathaus hat in den Ferien nur mit Terminvergabe unter Telefon 09527/79-19 geöffnet.

Auch bei Apotheken, Arztpraxen und sonstigen Anbietern ergeben sich Änderungen. Die Rats-Apotheke Zeil, Telefon 09524/266, ist geöffnet am 24. Dezember von 8.30 bis 12 Uhr, am 27. Dezember von 8.30 bis 10.30 Uhr sowie von 13.30 bis 15.30 Uhr, am 28. Dezember von 8.30 bis 12 Uhr, am 29. und 30. Dezember von 8.30 bis 10.30 Uhr sowie von 13.30 bis 15.30 Uhr, am 31. Dezember von 8.30 bis 12 Uhr, am 2. und 3. Januar von 8.30 bis 10.30 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr, am 4. Januar von 8.30 bis 12 Uhr, am 5. Januar von 8.30 bis 10.30 Uhr sowie von 13.30 bis 15.30 Uhr. Die Stadt-Apotheke Ebern (stadt-apotheke-ebern.de) hat geöffnet am 24. Dezember von 8 bis 13 Uhr, am 31. Dezember von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag, 1. Januar, von 7.30 bis 8 Uhr. Die Liste der Apotheken, die im Landkreis Haßberge Antigen-Schnelltests anbieten, ist einzusehen auf der Seite des Bayerischen Gesundheitsministeriums unter www.stmgp.bayern.de/coronavirus/bayerische-teststrategie/#erklaerung_selbsttest. In Ebern kann man sich auf dem Edeka-Parkplatz, Bahnhofstraße 8, am 24. Dezember, von 9 bis 15 Uhr, am 25. Dezember von 10 bis 15 Uhr, vom 26. bis 31. Dezember jeweils von 9 bis 17 Uhr und am 1. Januar von 10 bis 15 Uhr testen lassen. Die Teststelle „Am Osterfeld“ in Haßfurt (Anmeldung unter 0174/7681034) hat erst ab 7. Januar wieder wie gewohnt geöffnet. Die Praxis für Physiotherapie Sandra Neugebauer in Haßfurt (Terminvereinbarung unter 0176/32038128) hat vom 27. bis 30. Dezember von 8 bis 12 Uhr und vom 2. bis 5. Januar wie gewohnt geöffnet. Die Schnellteststelle des „fit4life“-Fitnessparks in Haßfurt-Augsfeld hat am 25. Dezember von 9 bis 11 Uhr und am 26. Dezember von 8.30 bis 10 Uhr geöffnet. Die Teststelle von Petra Lurz in Haßfurt-Sylbach ist vom 24. Dezember bis 1. Januar täglich von 11 bis 12 Uhr und ab 4. Januar von 8 bis 10 Uhr geöffnet. Das Testzentrum auf dem Edeka-Parkplatz in Hofheim ist am 24. Dezember von 9 bis 15 Uhr, am 25. Dezember von 10 bis 15 Uhr, vom 26. bis 31. Dezember jeweils von 9 bis 17 Uhr und am 1. Januar von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die Teststelle in der Avia-Tankstelle Maroldsweisach ist vom 26. bis 30. Dezember jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet. red