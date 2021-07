Der Sommer ist ja noch nicht vorbei, auch wenn das Wetter in den vergangenen Tagen eher katastrophal als sommerlich war. An schönen, warmen Tagen gehen die Menschen gerne baden und schwimmen, zum Beispiel im Goßmannsdorfer See.

Bürgermeister Wolfgang Borst kündigte bei der Stadtratssitzung am Mittwoch im Schüttbau eine sinnvolle Einrichtung an und informierte darüber, dass in der nächsten Woche eine solarbetriebene Notrufsäule am Goßmannsdorfer See, der sich seit kurzem „Längenbach-Talsperre“ nennen darf, aufgestellt werde. Im Notfall , beispielsweise bei Badeunfällen , könne per Knopfdruck der Rettungsdienst alarmiert werden.

Über ein Luxusproblem referierte Allianzmanager Philipp Lurz. Er könne derzeit kaum die Nachfrage nach alten, leerstehenden Gebäuden in Ortskernen befriedigen, sagte er. Ihn erreichten Anfragen aus Düsseldorf, Bremen oder Hamburg von Bauinteressenten, die durch die Berichterstattung im Fernsehen oder in Printmedien auf die Auszeichnungen der Hofheimer Allianz aufmerksam geworden seien. „Sogar Bauwillige aus Griechenland interessierten sich für Baugrund“, ergänzte Borst. Das Problem sei, dass viele Eigentümer nicht verkaufen wollten, weil sie ihr altes Gebäude bei steigenden Immobilienpreisen als Spekulationsobjekt sähen, sagte der Bürgermeister. Andere Gebäude seien aufgrund der Lage nicht vermittelbar, weil sie beispielsweise auf dem Grundstück eines anderen stünden, sagte Lurz. Er wünscht sich die Mithilfe von Ortskundigen, die Einblick in Eigentumsverhältnisse haben und ihm bei der Vermittlung von Leerständen behilflich sind.

Einfach neue Baugebiete auszuweisen sei nicht geplant. Dies widerspreche dem Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“, um der Verödung der Ortskerne entgegenzuwirken.

Ein Vorteil der starken Nachfrage bestehe darin, dass sich Verkäufer den Käufer ihrer Immobilie aussuchen könnten, sagte Kerstin Brückner, die auf Allianzebene Zugezogene betreut und bei der Integration hilft.