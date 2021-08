Die Spielmobil-Sommertour ist noch lange nicht zu Ende und geht in die zweite Runde. Das Spielmobil-Team des Kreisjugendrings Haßberge hat in den ersten drei Sommerferienwochen mit dem Spielmobil bereits zehn Kommunen besucht und mit den Kindern dort gemeinsam gebastelt und gespielt.

Das Spielmobil und das Team machen nun eine kleine Verschnaufpause, heißt es in einer Pressemitteilung. Danach geht die Tour durch den Landkreis Haßberge aber wieder weiter. Für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren veranstaltet das Spielmobil-Team ab 30. August in folgenden Orten Spielmobileinsätze mit Anmeldung:

• Montag, 30. August, bis Dienstag, 31. August, von 10 bis 15 Uhr in Untersteinbach;

• Mittwoch, 1. September, bis Freitag, 3. September, von 10 bis 15 Uhr in Wonfurt;

• Montag, 6. September, von 10 bis 15 Uhr in Ebern;

• Dienstag, 7. September, von 10 bis 15 Uhr in Rentweinsdorf;

• Mittwoch, 8. September, bis Freitag, 10. September, von 10 bis 15 Uhr in Oberaurach.

Alle Spielmobiltermine sind auch auf der Homepage des Kreisjugendrings unter www.kjr-has.de zu finden. Das Angebot ist kostenfrei. Aktuell sind in allen Kommunen noch Plätze frei.

Coronabedingt ist weiterhin vorab eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an info@kjr-has.de oder telefonisch unter 09521/951685 notwendig. Kurz vor dem Termin erhalten die angemeldeten Familien per E-Mail Infos über die aktuell geltenden Regelungen. Anmeldefrist ist jeweils eine Woche vor dem Einsatz. red