Bier-Streifzug und Kirchweih: Bier-Sommelier Georg Hiernickel bietet am Sonntag, 28. August, zusammen mit der Stadt Haßfurt eine zünftige Entdeckungstour durch seine Heimatstadt an, und die Gemeinde Oberhaid feiert mit der Brauerei Wagner vom 26. bis 29. August Kirchweih auf der Festwiese.

Der gebürtige Haßfurter Georg Hiernickel kennt die Kreisstadt wie seine Westentasche und auch der (fränkische) Gerstensaft ist sein Metier. Beides kombiniert der Biersommelier am Sonntag, 28. August, von 16.30 bis circa 18.30 Uhr bei einer zünftigen Erkundungstour durch Haßfurt. Die Veranstaltung kann bequem mit der Freizeitbuslinie Bier- und Weinexpress erreicht werden. Bei der Stadtführung unter dem Motto „Liebe, Blut und Bier“ beleuchtet Hiernickel die Haßfurter Historie und schenkt in den Pausen fünf verschiedene regionale Biere aus. Auch Fingerfood (zu fränkisch: Reuterli) wird serviert. Eine Teilnahme ist ab 16 Jahren und nur nach Voranmeldung bei der Tourist-Information Haßfurt möglich, entweder unter der Rufnummer 09521/688300 oder per E-Mail an touristinfo@hassfurt.de. Anmeldeschluss ist Freitag, 26. August.

Die Oberhaider Kirchweih beginnt am Freitag, 26. August, um 19.30 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich und dauert bis Montagabend. Auf der Festwiese sorgen Schaustellerbetriebe für Unterhaltung, um das leibliche Wohl kümmern sich die Brauerei Wagner und die ortsansässigen Vereine. Die Freizeitbuslinien 1159 Burgenwinkel-Express und 1169 Bier- und Wein-Express fahren an den Sonn- und Feiertagen die VGN-Bahnhöfe an und bringen Ausflügler direkt vom Bahnhof an ihr Ziel im Naturpark Haßberge. Die Buszeiten sowie weitere Informationen zu den Veranstaltungen findet man unter hassberge-tourismus.de/erleben/vgn-freizeittipps/freizeitbusse. Die Busfahrten sind im 9-Euro-Ticket inklusive. red