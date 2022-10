Zum 16. Mal wird am Montag, 30. Oktober, um 18 Uhr in der Kegelbahn Morgenroth das Wizard-Kartturnier ausgetragen. Das Organisationsteam um Uwe Derra freut sich, da aufgrund der Pandemie das Turnier in den letzten zwei Jahren ausgefallen ist, dies wieder durchführen zu dürfen. Die letzten Zauberermeister möchten ihren Titel wieder verteidigen. Gespielt wird in drei Durchgängen, wobei jeder Durchgang neu ausgelost wird, das heißt welche Karter am Tisch sitzen. Am Ende zählt das Gesamtergebnis zur Ermittlung des Wizard-Zaubermeisters. Die ersten drei Plätze werden gekürt. Der Einsatz beträgt wieder fünf Euro. Damit dieses Jahr auch wieder ein stattlicher Betrag zusammenkommt, bittet das Organisationsteam um zahlreiche Teilnahme vieler Wizard-Kartfreunde. Auch Neueinsteiger sind willkommen, da Wizard sehr einfach zu spielen ist und keine Vorkenntnisse benötigt. Übrigens erhält jeder Teilnehmer auch einen Sachpreis. Weitere Auskünfte erteilt Organisationsteam-Leiter Uwe Derra. red