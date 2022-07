Gute Nachrichten gibt es vom Verein Haßberge Tourismus. Bei der jährlichen Mitgliederversammlung in Ebern wurde deutlich, dass die Bemühungen um einen nachhaltigen Tourismus in der Region bei Einheimischen und Gästen gut ankommen.

Tourismus kann sich nur dann nachhaltig entwickeln, wenn Ökologie, Wirtschaft und Soziales eng miteinander verflochten sind. So wollen die Tourismus-Verantwortlichen im Landkreis Haßberge aus einer ganzheitlichen Perspektive heraus die Lebensqualität für Einheimische und Gäste gleichermaßen erhalten und erhöhen.

Unverwechselbare Landschaften

Landrat Wilhelm Schneider , Vereinsvorsitzender , sieht die Region für diese Herausforderung gut aufgestellt. „Die Grundlage für die touristische Entwicklung, die sich wieder in steigenden Übernachtungszahlen spiegelt, sind die unverwechselbaren Naturlandschaften , die fränkische Kultur und Tradition, die vielfältige Kulinarik und vor allem das fränkische Lebensgefühl“, kommentiert Schneider die guten Daten.

Nach dem starken Einbruch der Umsatzzahlen während der Pandemie sind die Zahlen 2022 wieder angestiegen, teilt Haßberge Tourismus mit. Die Region profitiere weiterhin davon, dass sich Urlauber nach Natur- und Kulturerlebnissen sowie Ruhe und Erholung in weniger überlaufenen Gebieten sehnen. Auch der Trend zum Urlaub im eigenen Land halte an. Die Zahlen untermauerten die positive Tendenz: In den Monaten Januar bis Mai 2022 hat das Bayerische Landesamt für Statistik 88.079 Übernachtungen in den Haßbergen verzeichnet.

Um das Thema nachhaltiger Urlaub noch besser darstellen zu können, haben 2022 Dreharbeiten für TV-Produktionen stattgefunden: Zusammen mit dem Tourismusverband Franken e.V. wurde ein Imagevideo gedreht, dass die Kernthemen Natur, regionale unverfälschte Genüsse, Radfahren, Wandern, Kultur und Gesundheit bildlich in Szene setzt. Ein Team von Sat.1 filmte die Kooperation des Landhotels Rügheim mit dem Fleischproduzenten Auenland Beef. Regionale Lieferketten mit kurzen Transportwegen sowie artgerechter und umweltschonender Tierhaltung sind ein Beispiel für Initiativen, die Nachhaltigkeit seit Jahrzehnten leben. Ein umfassendes Projekt ist das neue E-Tourenradprojekt von Haßberge Tourismus, das kurz vor der Fertigstellung ist: 23 neue Themenrouten wurden gemeinsam mit den beteiligten Kommunen und Landkreisen entwickelt und werden derzeit ausgeschildert. In Zuge dessen werden auch die radwegebegleitenden Informationstafeln erneuert. Außerdem sollen neue Radservicestationen entlang der Routen entstehen.

Freizeitbusse gut genutzt

Haßberge Tourismus bewirbt derzeit verstärkt die Freizeitbusse Burgenwinkel-Express und Bier- und Wein-Express, die sonn- und feiertags die Reisenden direkt vom Bahnhof an ihr Ziel bringen. „Die Freizeitbusse werden aber auch von den Menschen, die hier leben, genutzt“, erklärt Susanne Volkheimer, Geschäftsführerin von Haßberge Tourismus. red