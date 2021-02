Nachdem die Breitenausbildung durch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) aufgrund der Corona-Pandemie und hoher Inzidenzwerte im Landkreis Haßberge seit Mitte September 2020 ausgesetzt war, finden nun wieder Erste-Hilfe-Kurse statt. Der BRK-Kreisverband Haßberge bietet unter Einhaltung strenger Hygienerichtlinien Kurse in den Rotkreuzhäusern Haßfurt , Hofheim und Eltmann jeweils von 8 bis 16 Uhr an. An folgenden Terminen sind noch Plätze frei: Mittwoch, 17. Februar: Rotkreuzhaus Haßfurt ; Sonntag, 28. Februar: Rotkreuzhaus Haßfurt ; Samstag, 20. Februar: Rotkreuzhaus Eltmann; Samstag, 27. Februar: Rotkreuzhaus Eltmann. Anmeldungen sind über die Homepage des BRK-Kreisverbandes (www.kvhassberge.brk.de) unter der Rubrik "Kurse" oder telefonisch von 8 bis 14 Uhr beim BRK-Kreisverband Haßberge unter der Rufnummer 09521/9550-197 bei Ann-Kristin Schleelein möglich. red