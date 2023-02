Die freie Gruppe „ Lieder für die Seele “ trifft sich jeden zweiten Donnerstag des Monats, das nächste Mal also wieder am Donnerstag, 9. Februar. Treffpunkt ist laut Mitteilung von Gruppenleiter Alexander Müller wie immer um 19.30 Uhr in Ebern , in der Lützeleberner Straße 8 im evangelischen Gemeindehaus.

„ Lieder für die Seele “ ist eine für alle offene Selbsthilfegruppe. In erster Linie jedoch für psychisch kranke Menschen, für Menschen mit einer chronischer Erkrankung, für Menschen in Lebenskrisen, in einer Trauer- oder Trennungssituation und eben auch für Gesunde die den Kranken den Zustand gesund spiegeln können.

Alexander Müller und seine Freunde Rebekka Fischer und Peter „Fuffy“ Schmitt unterstützen die vorgetragenen Lieder , immer wieder mal, mit Gesang, Klavier und Gitarre. Es werden sensible, poetische Lieder vorgetragen, erklärt der Organisator, unter anderem Titel von Klaus Hofmann und Reinhard Mey : „ Lieder zum Nachdenken, zum Nachspüren und zum Entspannen werden zu Gehör gebracht.“

Angebot zum Gespräch

„Es dürfen Gespräche entstehen, aber es darf auch einfach nur zugehört werden“, sagt Müller. Bei „ Lieder für die Seele “ gebe es viele Gesprächsmöglichkeiten: im Stuhlkreis, im Hier und Jetzt, nach der Gruppe und telefonisch. Es darf gekommen und gegangen werden, wie es gerade für jeden einzelnen passt. Natürlich gilt eine allumfassende Schweigepflicht!

Auskunft gibt Müller unter Rufnummer. 0177/5496229. red