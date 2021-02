"Sport in Unterfranken " ist das Thema einer geplanten Sonderausstellung, die der Bezirk Unterfranken mit dem Museum für Franken in Würzburg erarbeitet. Auch wenn die Ausstellung erst im Jahr 2022 zu sehen sein wird: Schon heute sind die Ausstellungsteams fleißig und rufen die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Gesucht werden Erinnerungsstücke und die dazugehörigen Geschichten rund um den Sport in Unterfranken .

Wer übt eine Sportart aus, die kaum einer kennt? Liegt irgendwo noch der alte Gips vom Kreuzbandriss aus dem Abstiegskampf? Und wo sind die durchtanzten Ballettschuhe von der Schwanensee-Aufführung? Was war das dramatischste, lustigste oder wichtigste Ereignis der Vereinsgeschichte ? Das Ausstellungsteam ist gespannt auf das, was Unterfrankens Sportler ausmacht!

Eine Geschichte aus der Jugendzeit

Steffen Schanz vom Bürgerverein Ebern erzählt eine Geschichte aus seiner Jugendzeit, als er mit zwei Skiern im Gepäck zum Skikurs fuhr und mit drei Einzelteilen zurückkam ...

"Das mit dem ,Spitzensalat‘ passierte 1970 bei meinem ersten Skikurs in der Wildschönau in Österreich. Da ich aufgrund der in den damaligen Wintern immer ausreichenden Schneedecke in Franken mit Skiern gut ausgestattet und geübt war, den Zeilberg in Maroldsweisach runterzurasen, wollte ich natürlich zu diesem Skikurs stolz meine eigenen Skier mitnehmen", erinnert sich Schanz. "So kam es, dass ich bereits am Lift auf meine abenteuerlichen Skier angesprochen wurde, was mich schon ein wenig verärgerte. Dann kam auch noch ein Skilehrer dazu, der mich auch darauf ansprach, doch neuwertige, modernere Skier auszuleihen. Ob die noch aus Holz seien?, fragte er mich, was ich stolz bejahte.

Bereits bei der ersten Abfahrt, die ich natürlich wie zu Hause bravourös in Schussfahrt (Bögen fahren war ein ,No-go‘) und in engen Jeans absolvieren wollte, fielen mir die anderen Skifahrer mit ihren komischen, modernen Bindungen und Skihosen auf.

Da mir auch relativ schnell die Kraft für anspruchsvolle Kurvenfahrten fehlte, raste ich bei der zweiten oder dritten Abfahrt in den Tiefschnee, was zu einer relativ unkontrollierten Fahrt in den angrenzenden Wald führte - im Schuss natürlich. An einem stattlicheren Baum ,fädelte‘ ich schließlich ein und blieb mit dem einen Ski an einer Wurzel stecken, wobei der Ski zerbrach. Ich selbst purzelte am Baum vorbei. Die Spitze hing unter der Wurzel und ich lag mit dem Restski im Schnee. Die alte Bildung hielt bombenfest (wie gewollt)! Als ,Andenken‘ beziehungsweise Verletzung hatte ich nur einen blauen Fleck am Kopf (vom Baum?) und das eine Bein schmerzte ein wenig. Glück im Unglück!

Am nächsten Tag gab's Leihski und Leihskistiefel. Auch der Skilehrer war sehr zufrieden und ich erst mal sehr skeptisch. Nach der ersten Fahrt mit Hüftschwung und Hügel-Kurven-Technik, was ich relativ schnell lernte (man war ja geübter Schuss-Abfahrer), freute ich mich schon sehr über diese komischen modernen Leihski. Beim Rennen um Plätze erreichte ich immerhin Platz zwei.

Seitdem habe ich mir nie mehr Skier gekauft, sondern immer die modernen, aktuellen Skier ausgeliehen. Und damit bin ich sehr gut gefahren.

Die Holz-Ski-Spitze habe ich mir immer aufgehoben auf dem Zimmerschrank - bis heute mit 66 Jahren."