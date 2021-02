"Wie schütze ich meine Daten vor Verlust ?", "Was soll mir schon passieren?", "Ich mach doch kaum etwas im Internet!", "Einem Bekannten ist das auch schon mal passiert!", "Ich würde schon gern mehr machen, ich traue mich aber nicht." Kommt Ihnen das bekannt vor?

Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht von Cyber-Angriffen , Datenverlusten oder neuen Formen von Internetkriminalität hören. Die Möglichkeiten im Internet werden immer vielfältiger, die damit einhergehenden Gefahren immer diffiziler. In einem speziell für Verbraucher entworfenen Vortrag des KAB-Bildungswerks erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die wichtigsten Bereiche in diesem umfangreichen Themenkomplex. Unter anderem werden dabei folgende Themenbereiche behandelt:

? Computerkriminalität und (anhand von Beispielen) wie sie sich schützen können

? Sicheres Bezahlen im Internet

? Datenspionage

? Datenschutz

? Gefahren beim Surfen

? WLAN- und Netzwerksicherheit

? Smartphone- und Tablet-Sicherheit

? Richtige Sicherung von wichtigen Daten

? Umgang mit Passwort-Safes

? Antivirenprogramm

? Richtiger Umgang mit Apps

Nach diesem Vortrag sind die Teilnehmer in der Lage, Gefahren besser zu erkennen und Situationen richtig einzuschätzen. Referent ist Thomas Czok, IT-Trainer für Internet und Datenschutz .

Das KAB-Bildungswerk e. V. lädt am Mittwoch, 24. Februar, um 19 Uhr zu diesem Online-Seminar ein. Auch Nichtmitglieder sind dazu willkommen. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.

Um Anmeldung bis 22. Februar beim KAB-Bildungswerk Bamberg, Ludwigstraße 25 in 96052 Bamberg (Eingang C), Telefon 0951/91691-16, E-Mail kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de oder auf der Homepage www.bildungswerk.kab-bamberg.de wird gebeten. red