Gärten leiden unter dem Klimawandel . Wochenlange Trockenheit und Rekordhitze machen den Rasen zur Wüste , bedrohen viele Stauden . Klimaangepasst sollte ein Garten also sein, damit er den Besitzern Freude macht, Abkühlung verspricht, pflegeleicht daherkommt und bedrohten Insekten Zuflucht und Nahrung bietet. Dafür engagiert sich das Klimaschutznetzwerk „Wir-gestalten-Heimat“ in seinem Programm „Blühen & Kühlen“. In den ersten beiden Jahren wurden nun vorbildhaft klimaangepasste Planungen von Schulhöfen, Firmengeländen und Privatgärten in Zusammenarbeit mit Kreisfachberater für Gartenbau Guntram Ulsamer und der Gartenplanerin Simone Engelmann unternommen, zum Abschluss werden Workshops angeboten. Der Workshop „Arbeiten und Lernen im Grünen“ bietet einen Einblick und Ideen für das Verlegen von Besprechungen oder kreativen Arbeitsphasen in die Natur. Auch die Gestaltung grüner Arbeitsräume im Außenbereich von Unternehmen und Schulen kommt zur Sprache. Die vielfältigen Vorteile für Motivation, Kreativität, körperliche und geistige Gesundheit beim Arbeiten im Grünen kann Referent Oliver Kunkel vor dem Hintergrund der neurowissenschaftlichen Forschung und aus der Praxis des Draußenunterrichts erläutern und in praktischen Übungen erfahrbar machen. Es gibt einen kleinen Imbiss und Getränke, die Teilnahme ist kostenfrei, eine kleine Spende ist erbeten. Der Workshop findet heute, 27. Juli, von 17.30 bis 19.30 Uhr im Wald-Klassenzimmer der Mittelschule Zeil statt – am Trimm-dich-Pfad mit Zugang am Ortsausgang Richtung Krum.

Am Samstag, 30. Juli, zeigen Simone Engelmann und Guntram Ulsamer im Engelmannschen Naturgarten in Königsberg von 14 bis 17 Uhr, wie ein Garten Trockenheit übersteht und dabei wunderschön, kühlend und bienenfreundlich wird. Anmeldungen zu den Workshops sind via Mail an aktionsnetz@wir-gestalten-heimat.de erbeten. Der Zutritt ist jeweils kostenfrei, teilt das Klimaschutznetzwerk mit. red