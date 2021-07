Wenn Kinder Erste Hilfe brauchen: Regelmäßig bietet der BRK-Kreisverband Haßberge Möglichkeiten für die Bevölkerung an, sich in Erster Hilfe aus- und weiterzubilden, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Vor allem wenn Kinder verletzt werden oder plötzlich schwer erkranken, sind Eltern und andere Bezugs- oder Betreuungspersonen schnell überfordert, in der Situation das Richtige zu tun und den Kleinen wirkungsvoll Erste Hilfe zu leisten.

Um für solche Fälle gerüstet zu sein, bietet das Bayerische Rote Kreuz jetzt einen Kurs an, der sich speziell mit Erster Hilfe am Kind beschäftigt. Er findet am Samstag, 28. August, von 8 bis 16 Uhr im Rotkreuzhaus (Industriestraße 20) in Haßfurt statt.

Teilnehmen können alle, die täglich mit Kindern zu tun haben. Inhalte des Kurses sind unter anderem Erste Hilfe bei einem Fieberkrampf, bei Atem- und Kreislaufproblemen , beim Verschlucken von Fremdkörpern, bei Vergiftungen , bei Verletzungen aller Art und vieles Weitere mehr.

Für den Kurs ist eine Anmeldung erforderlich, entweder direkt über die Homepage des BRK-Kreisverbandes unter www.kvhassberge.brk.de (Rubrik: Kurse) oder bei Simone Gilley und Ann-Kristin Schleelein, Sachbearbeiterinnen für Erste Hilfe beim BRK Haßberge. Sie sind unter der Telefonnummer 09521/9550-227 oder 9550-197(vormittags) erreichbar. red