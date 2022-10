„Aner spinnt immer“ heißt es im Ebelsbacher Bürgersaal, wenn sich am Freitag, 28. Oktober, der Vorhang zur Premiere öffnet. Die Theatergruppe Ebelsbach lädt dann zur ersten von insgesamt sechs Vorstellungen ihres aktuellen Stückes ein, das sie bereits im Jahr 1988 schon einmal erfolgreich präsentierte.

Die Handlung des Stückes dreht sich um Bürgermeister Dierlinger, dessen geheimer Wunsch es ist, ein großer Dirigent zu werden. So hört er sich immer, wenn es seine Zeit erlaubt, Orchestermusik an und dirigiert dazu wie einst Herbert Karajan. Seine Familie und Freunde belächeln ihn deshalb und halten ihn für einen Spinner. Als ein Betrügerpärchen erscheint, um den Bürgermeister wegen eines Grundstückskaufs übers Ohr zu hauen, verunglückt dieser und verliert das Gedächtnis. Er hält sich jetzt für einen großen Dirigenten und unterzeichnet keine amtlichen Dokumente mehr, sondern gibt nur noch Autogramme.

Die Premiere von „Aner spinnt immer“ findet am Freitag 28. Oktober, um 19.30 Uhr statt. Weitere Aufführungen (ebenfalls um 19.30 Uhr) sind dann samstags, 29. Oktober, 5. November und 12. November, sowie am Freitag, 11. November. Die Aufführung am Sonntag, 6. November, beginnt um 16 Uhr. Der Kartenvorverkauf im Foyer des Bürgersaales am Sportgelände ist am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 12 Uhr sowie am Freitag, 21. Oktober, von 18 bis 20 Uhr. Telefonisch können Karten ab Samstag zwischen 16 und 20 Uhr unter der Nummer 0175/2093541 sowie im Internet unter theatergruppe-ebelsbach.de bestellt werden.