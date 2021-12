Der Weltladen Ebern unterstützt bereits seit Jahren die Arbeit von „Lifegate“. Das ist eine Organisation, die Menschen mit Behinderung im Heiligen Land (Israel und die palästinensischen Gebiete) sowie in Jordanien, Irak und Ägypten durch Förderung, Bildung, Ausbildung und Therapie hilft, selbstständig leben zu lernen.

Verkauf im Laden

Normalerweise sind Renate Becker und ihre Familie aus Heubach an vielen Weihnachtsmärkten zu finden, um die Produkte aus Beit Jala, einer christlichen Stadt in Palästina in unmittelbarer Nachbarschaft von Bethlehem, wo „Lifegate“ stationiert ist, zu verkaufen, mit der die wertvolle Arbeit der Organisation unterstützt wird. Da coronabedingt alle Märkte in der Region abgesagt wurden, hat der Weltladen Ebern (Kapellenstraße 32, Telefon 09531/4398016) angeboten, dort am Freitag, 17. Dezember, von 9 bis 18 Uhr durchgehend einen Sonderverkauf zu ermöglichen.

Interessierte sind eingeladen, die in Beit Jala gefertigten Waren aus Olivenholz, bestickte Taschen und Buchhüllen zu kaufen. red